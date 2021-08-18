Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı!

Rol aldığı dizinin final yapmasıyla soluğu Ayvalık’taki evinde alan Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor. Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine diyecek yoktu.



Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar’ın 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzdüğü biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar’ın sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor.



Uzun süre sonra 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.



Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor.



Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.



BİKİNİLİ POZ

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Ayvalık'tan önce Bodrum'da alan Hülya Avşar, çiçek desenli bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.



Hülya Avşar'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. 57 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu, genç kızlara adeta taş çıkarttı.

