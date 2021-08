Hande Erçel ve Kerem Bursin ayrı kaldı!

Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, "Tatil yapıyorum, baya eğlenceli geçiyor. 58 hafta yoğundum, geçen haftaların belki 15 günü falan boştu” dedi. Bir süre tatil yapmayı düşünüyorum diyen oyuncu, "Altı gün Maldivler yaptım onun öncesinde yedi senedir aralıksız çalışıyorum. Bu defa 1-2 ay dinlenmek istiyorum" dedi.



Gelen teklifler sorulunca oyuncu, "Güzel bir proje gelirse ben hayatta durmam. Ben bunu yapmalıyım dediğim iş olursa durmam. Henüz öyle bir şey gelmedi" diye cevap verdi.



"AKSİYONA YAKIN BİR KARAKTER İSTİYORUM"

Erçel, "İstediğiniz bir rol var mı, nasıl bir karakter oynamak istersiniz?" sorusuna ise, "Aksiyona yakın bir şey oynamak isterim. 'Halka' dizisindeki 'Müjde' karakterimi çok özledim. Öyle bir şey isterim aksiyona yakın bir karakter" yanıtını verdi.



"Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Oyunculuk öyle bir şey değil bence" dedi. Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir" cevabını verdi.



"YEMEME ÇOK DİKKAT ETMİYORUM"

Bikinili görüntüleriyle alakalı sorulan sorulara ise Erçel, "Çok spor yapıyorum ama yememe çok dikkat etmiyorum. Sadece günlük sporunu yaparsam akşam yemezsen sorun yok" yanıtını verdi.



Günde bir saat spor yaptığını söyleyen Erçel, "Her gün yapılacak diye bir şey yok, her gün yapamıyor insan yani. Çalışırken hiç yapamıyorsun ama 3 gün 1 saat yapınca koruyorum. Ben akşam da yemek yiyen bir insanım. Yemek ayrımım hiç yok" dedi.



"KEREM ÇOK SPOR YAPIYOR"

Sevgilisi Kerem Bürsin'in çok spor yaptığını söyleyen Erçel, "Onun spor üzerinde sizde bir etkisi oldu mu?" sorusuna, "Ben zaten çok spor yapan biriyim. Yıllardır spor yapan biriyim, kimsenin etkisiyle yapmıyorum..."



"Bu içimden gelen bir şey. Biz çok çalışıyoruz setteyken vakit olmuyor, onun da vakti olmuyor. Vakit bulduğumuz kadar yapıyoruz" cevabını verdi.



"KEREM İSTANBUL'DA"

Tatile arkadaşlarıyla devam eden Erçel'i sevgilisinin ne zaman katılacağı sorulunca, "Evet, Kerem İstanbul'da çalışıyor. Reklam filmi falan çekiyor..."



"Ablamlar ile bir tatil düşünüyorum, Mavi doğduğundan beri ben çalışıyorum. O yüzden birkaç hafta onlarla vakit geçirmek istiyorum" yanıtını verdi.



"OKUL ARAŞTIRIYORUZ"

Alacağı eğitimle alakalı da konuşan Erçel, "Evet, ya Londra'ya gidiyorum ya da Amerika'ya. Şu an için net değil. Okul araştırıyoruz, 15 Eylül gibi netleşecek ona göre sonra söyleriz" dedi.