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Ünlü çiftten evlilik kararı!

Ünlü çiftten evlilik kararı!

Bir süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in evlenecekleri iddia edildi.

Magazin / 17 Ağustos 2021 Salı 13:04
Ünlü çiftten evlilik kararı!

Geçtiğimiz haftalarda tatil beldesi Bodrum'da görüntülenen oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'in biten ilişkilerini yeniden başlattıkları ortaya çıkmıştı. Magazin D'nin haberine göre; ikilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.

Habere göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da bulunan lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri belirtildi.


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