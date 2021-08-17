Ünlü çiftten evlilik kararı!

Geçtiğimiz haftalarda tatil beldesi Bodrum'da görüntülenen oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'in biten ilişkilerini yeniden başlattıkları ortaya çıkmıştı. Magazin D'nin haberine göre; ikilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.



Habere göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da bulunan lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri belirtildi.