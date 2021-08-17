Ünlü çiftten evlilik kararı!

Bir süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in evlenecekleri iddia edildi.
Geçtiğimiz haftalarda tatil beldesi Bodrum'da görüntülenen oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'in biten ilişkilerini yeniden başlattıkları ortaya çıkmıştı. Magazin D'nin haberine göre; ikilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.
Habere göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da bulunan lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri belirtildi.