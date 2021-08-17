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Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması!

Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması!

Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'tan yine sitem dolu açıklama geldi.

Magazin / 17 Ağustos 2021 Salı 09:58
Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması!

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğinii buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

Eski eşinin yaptıklarına hala sinirli olan ünlü popçu, dün Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesi de kameralara konuştu.

"BEDDUA ETMEM"
Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili; “Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Kızdım, şeytan görsün yüzünü dedim.

"CEBİME GİREN ONA GİDİYOR"
Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. Nafaka verdiğim için çok pişmanım.

"PİŞMANIM"
Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı evlendiğimiz için pişman olmazdım ama sanki düşmanmış gibi… Bir tane evim var onu mu istiyorsun…” dedi.


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