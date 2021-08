Sadakatsiz' den şok ayrılık!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Burak Sergen, Özge Özder gibi güçlü kadrosu ile dikkati çeken Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen önemli açıklamalar yaptı.



Sezon öncesi bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Sezen, dizide canlandırdığı karakter hakkında konuştu.



Dikkat çeken açıklamalar yapan Sezen, 'Diziden mi ayrılıyor?' sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.



Dizinin meraklıları, 'Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?' sorusunu gündeme getirdi.



Peki, Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? İşte detaylar..



MELİS SEZEN, SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?



Melis Sezen, yeni sezonda da Sadakatsiz dizisinde boy gösterecek. Oyuncu oynadığı Derin karakteri ile arasında olan bağı şu sözlerle anlattı; "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin'inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel.



'DERİN'DEN HERKES NEFRET ETTİ..'



Başta çok sert tepkiler aldım. Derin'den nefret ediyorlardı. Derin'le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin'le beni karıştırdıkları bile oluyordu.

Bölümler ilerleyince Derin'i anladığını söyleyen, Derin'le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar aldım. Derin'i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum.



Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin'in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.'





MELİS SEZEN KİMDİR?



Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor. Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söyledi. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı. 2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde 'Ebru' karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde 'Yasemin' karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan 'Deren' karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde 'Beren' karakterini canlandırdı.