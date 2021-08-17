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Ebru Şallı'dan eşine sürpriz kutlama

Ebru Şallı'dan eşine sürpriz kutlama

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş' sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta ilgi çekti.

Magazin / 17 Ağustos 2021 Salı 10:23
Ebru Şallı'dan eşine sürpriz kutlama

Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan eski manken Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi.

Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı’nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.



"İYİ Kİ DOĞDUN UĞUR'UM"
Deniz tutkunu olduğu bilinen eşine deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı eşi içi, "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı.

300 BİN TL'LİK HEDİYE
İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.

GÜN BOYU EĞLENDİLER
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, sonrasında arkadaşlarıyle birlikte gün boyunca Bodrum koylarındaki teknelerinde eğlendiler.


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