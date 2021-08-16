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Wilma Elles Hollywood'da

Wilma Elles Hollywood'da

Türkiye'de rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı diziyle ünlenen Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'in rol aldığı Hollywood filmi Silvercarnation, Amerika'da vizyona girdi.

Magazin / 16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:57
Wilma Elles Hollywood'da



Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'in başrolünde yer aldığı ve Hollywood Paramount Stüdyosu'nda çekilmiş olan Silvercarnation filmi, Amerika'da vizyona girdi. İranlı şair ve televizyoncu Fereydoun Farrokhzad'ın hayat hikayesini anlatan filmde Elles, şairin eşini canlandırdı.

YENİ PROJE TEKLİFLERİ GELDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; yeni proje teklifleri almaya başlayan Elles, "İlk Amerikan sinema filmim. Bu film sayesinde Amerika'da yeni teklifler gelmeye başladı. Bu projeleri değerlendirmek için şu an Los Angeles'tayım." diye konuştu.


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