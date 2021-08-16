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Kubilay Aka evinde kaza geçirdi

Kubilay Aka evinde kaza geçirdi

Son olarak Cam Tavanlar dizisinde rol alan oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta evinde düşüp kafasını cama vurdu. Aka'ya ilk yardımı, komşusu Aras Bulut İynemli yaptı.

Magazin / 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:57
Kubilay Aka evinde kaza geçirdi

Rol aldığı yaz dizisi Cam Tavanlar ile reytinglerde hayal kırıklığı yaşayan Kubilay Aka'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Hürriyet'in haberine göre; Aka geçtiğimiz hafta evinde dengesini kaybetti, kafasını cama vurup yardı. Aka'ya yardıma ilk olarak, komşusu Aras Bulut İynemli koştu.

Zekeriyaköy'de bir sitede oturan iki isimden İynemli, Aka'nın kafasından akan kanı durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. Aka'yı Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi'ne götürdü.

Oyuncunun kafasına tam 12 dikiş atıldı. Durumu iyi olan Aka, evinde dinleniyor.


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