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Demet Akalın sözünü tuttu

Demet Akalın sözünü tuttu

Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu bulmak için harekete geçmişti.

Magazin / 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:55
Demet Akalın sözünü tuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş, evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti.

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuyan Fatma Öksüzoğlu'nu bulmak için harekete geçmişti.

"TEYZEYİ BULDUM"
Twitter hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ
Bir çocuk annesi Akalın, Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.



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