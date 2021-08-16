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Cimilli İbo hayatını kaybetti

Cimilli İbo hayatını kaybetti

Söylediği şarkıları herkesin diline dolayan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Magazin / 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:53
Cimilli İbo hayatını kaybetti

Cimilli İbo lakabıyla bilinen Rizeli şarkıcı İbrahim Özer, yaptığı şarkılarla Karadeniz'in sevilen seslerinden oldu.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından şiddetlenen rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli yapılan Cimilli İbo, bu yıl yoğun bakım tedavisi gördü.

Geçtiğimiz ay tedavisi için kan ihtiyacı olduğu duyurulan Cimilli İbo'dan, üzücü haber geldi.

49 YAŞINDA VEFAT ETTİ
49 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi süresinde kanında aşırı enfeksiyona rastlanan Cimilli İbo, hayata veda etti.

CİMİL'DE DEFNEDİLECEK
Cenazesi yarın Rize İkizdere'den kalkacak olan Cimilli İbo, Cimil'de defnedilecek.


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