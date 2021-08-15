Tükürükten sonra bir skandal daha! Sahneden indirildi...

Trafikteki tükürük olayı ile gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı, dün gece sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelenlerden tepki gördü. Arıcı’nın sahneden zorla indirildiği belirtildi.
Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden bir sürücüyle tartışmış, aracından inip sürücünün yanına giden Arıcı 'Senin gibi adamların yüzüne nasıl tükürüyorum bak' diyerek yüzüne tükürmüştü.
Tükürdükten sonra da hırsını alamayan şarkıcı, 'Hoşça kal Allah'ın eziği, defol. Adam ol' diye bağırmaya devam etmişti.
Neye uğradığını şaşıran sürücü ise 'Korona salgını varken birine tükürmek suç' diyerek Arıcı'nın görüntülerini kayda almıştı.