Aşk iddialarına ilk açıklama!

Oyuncular Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşadıkları hatta İynemli'nin Bige Önal ile olan 6 yıllık ilişkisini bu sebeple bitirdiği iddia edilmişti. Sönmez'den bu iddialara yalanlama geldi.