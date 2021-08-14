Aşk iddialarına ilk açıklama!

Oyuncular Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşadıkları hatta İynemli'nin Bige Önal ile olan 6 yıllık ilişkisini bu sebeple bitirdiği iddia edilmişti. Sönmez'den bu iddialara yalanlama geldi.
İynemli'nin menajerlik şirketi yaptıkları yazılı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer vermişti.
Sönmez ise bu iddialar için, "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar." açıklamasında bulundu.