Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Gizem Karaca'dan yeni proje!

Gizem Karaca'dan yeni proje!

Baraj dizisinde rol almış olan güzel oyuncu Gizem Karaca'nın yeni projesi belli oldu. Karaca, Alp Arslan dizisi için anlaşma sağlarken Evdokya rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Magazin / 13 Ağustos 2021 Cuma 11:52
Gizem Karaca'dan yeni proje!

TRT1 ekranları için hazırlanan Alp Arslan dizisi kadrosu şekillenmeye başladı. M. Çağatay Tosun'un yöneteceği Alp Arslan ay sonunda sete çıkacak. TRT'de yine pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gizem Karaca son olarak Baraj dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Karaca'nın yeni projesi belli oldu. Gizem Karaca, Akli Film'in TRT için çekeceği Alp Arslan dizisinin kadrosuna katıldı. Yaz boyu tatil yapıp dinlenen oyuncu yeni dizisinde Evdokya rolüne hayat verecek.

GİZEM KARACA KİMDİR?


Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir.


Gizem 7 yaşındayken Amerika'ya Florida'ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul'da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanada derken toplam 13 okul değiştirdi. Türkiye'de başladığı ilkokula, New York'da devam etti, Florida'da bitirdi.

2007'de, 14 yaşındayken İstanbul'a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı.


2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. Oldu.2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir'in Yolu adlı dizide yine başrol oynamıştır.New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşmıştır.


Çok iyi derecede İngilizce bilen Gizem Karaca'nın, hobileri arasında resim yapmak, fotoğraf çekmek, ata binmek, dans etmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak, tenis oynamak, yüzmek, öykü yazmak varmış.Gizem Karaca 2014 yılının Haziran ayında başlayan "Güzel Köylü" adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile başrolde oynadı.


2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı. Güzel Köylü dizisinin çekimlerinde tanıştığı Bodrum'un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi ile 2017 Eylül ayında evlendi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar