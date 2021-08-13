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Aysun Kayacı yeniden Türkiye'de!

Aysun Kayacı yeniden Türkiye'de!

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, tatil için Bodrum’daydı. Özel hayatını titizlikle koruyan çift, objektiflerden kaçmayı başardı.

Magazin / 13 Ağustos 2021 Cuma 11:58
Aysun Kayacı yeniden Türkiye'de!

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşınmıştı.

O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’ye tatile gelmiş!
7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya’da tatil yapan Aysun Kayacı’yı neredeyse hiç kimse tanımamış. Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, aldığım duyumlara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!


Kaplankaya’yı çok seven çift, rezidans kısmından e almak için görüşmeler de yapmış.

Şimdilik Kayacı’dan güncel bir fotoğraf yok maalesef! Özel hayatının mahremiyetine büyük önem veren çift, belki ev sahibi olup sıklıkla Bodrum’a geldiklerinde objektiflere de takılır!

30’uncu yaşa Havana temalı parti

Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro’ya Bodrumlu olan Emir Bahadır, yaptığı görkemli partilerle adından söz ettirmişti. Cemiyetin ünlü isimlerinden Mine-Cem Bahadır’ın oğlu olan Emir Bahadır, yeni yaşını yine görkemli bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Suzan Sabancı Dinçer’in yazlığını alarak Mandarin Oriental’in seçkin sakinlerinden biri olan Bahadır, aslında 30’uncu doğum gününü, dünya jet-set’inden gelecek arkadaşlarıyla üç gün üç gece vereceği tematik partilerle kutlayacaktı. Ancak son anda karar değiştirmiş! Emir Bahadır, iki partiyi iptal ederek hafta sonu Kai Beach’te düzenleyeceği “Havana” temalı organizasyonla yeni yaşına girecek.


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