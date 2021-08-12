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Yangın, ünlü çiftin evine yaklaştı!

Yangın, ünlü çiftin evine yaklaştı!

İki aydır eşi eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Bodrum'da tatil yapan oyuncu Burak Özçivit, önceki gün ailesiyle İstanbul'a döndü. Ancak çiftin Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Haberi uçaktan iner inmez öğrenen ünlü oyuncu, sitesinin bekçisinden bilgi istedi.

Magazin / 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:34
Yangın, ünlü çiftin evine yaklaştı!

Ancak tatili biten Burak-Fahriye çiftinin gidişinin ardından; Muğla bölgesinde yaşanan yangın olaylarına bir yenisi eklendi.

Gümüşlük Dereköy'de başlayıp Koyunbaba mevkiine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılsa da rüzgarın etkisiyle oyuncuların da evinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı.

Oyuncu çiftin evinin hemen arka kısmındaki yangını kontrol altına alınsa da ara ara dumanların yükseldiği görüldü.

Uçaktan iner inmez Gümüşlük'teki evinin, etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrenen Burak Özçivit, sitesinin bekçisinden sürekli bilgi paylaşmasını istedi.

Yangın Gümüşlük'e inmesin diye de canla başla mücadele edildi. Karadaki ekipler iş makineleri ile yangının yollarını kapatmaya çalışırken, halkta kovalarla ormana su taşıdı.

İtfaiye ve iş makinelerinin yanı sıra, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri peşi sıra yangına müdahale etti.

Yangın beş saat sonra kontrol altına alınsa da gece saatlerinde soğutma çalışmaları yapılamadığı için tekrardan alevlendi.

İstanbul'a dönen bir çocuk babası Burak Özçivit, sosyal medya hesabı üzerinden yangının evine yakın bölümde olduğu video paylaştı, 'Gümüşlük, şimdi de bize geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun' mesajını yazdı.



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