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Eser ve Berfu Yenenler'den kötü haber!

Eser ve Berfu Yenenler'den kötü haber!

Yaz aylarının başında İzmir'e giden Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuştu. Eğlenceli paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Berfu Yenenler bir süredir sosyal medyaya ara vermişti. Sevilen çiftten kötü haber geldi. Ortalıkta görünmemelerinin sebebinin Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuşması olduğunu dile getiren Berfu Yenenler İstanbul'a döndüklerini de sözlerine ekledi..

Magazin / 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:47
Eser ve Berfu Yenenler'den kötü haber!

Eser Yenenler ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelen Berfu Yenenler, sosyal medyada ara vermişti. Uzun süre sonra sessizliğini bozan ünlü isimden kötü haber geldi.

Hastane odasından paylaşım yapan Yenenler, eşi Eser Yenenlerin hasta olduğunu duyurdu.

Yaz sonuna kadar Çeşme'de kalmayı planlayan çift, sağlık sorunları nedeniyle tatillerini de kısa kesti. İstanbul'a döndüklerini söyleyen Yenenler, Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuştuğunu ifade etti.

Eser Yenenler'in sağlık problemleri nedeni ile sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası hayranları Eser Yenenler'in hastalığını merak etti.

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bie sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik... Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte"

İşte o paylaşım; 




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