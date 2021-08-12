Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etti!

Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etti!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu projelerde teklif götürdüğü oyuncu Meryem Uzerli'yi sonunda ikna etti.

Magazin / 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:23
Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etti!

Geçtiğimiz ocak ayında ikinci çocuğunu kucağına alan Meryem Uzerli, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi sonunda ikna eden ise TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı oldu.

ACUN'U REDDETMİŞTİ

Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

YETENEK SİZSİNİZ'E İKNA ETTİ

İkili, geçtiğimiz günlerde yeniden buluştu ve sonunda Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etmeyi başardı. Meryem Uzerli, yeni yayın döneminde 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olarak ekrana gelecek.

'KİM VAR GÖREYİM'

Ancak Meryem, her zamanki gibi yine kendine bir acil çıkış kapısı bıraktı ve 'Diğer jüri üyelerinin kim olduğunu gördükten sonra imza atarım.' ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar