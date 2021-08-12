Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etti!

Geçtiğimiz ocak ayında ikinci çocuğunu kucağına alan Meryem Uzerli, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.



Son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi sonunda ikna eden ise TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı oldu.



ACUN'U REDDETMİŞTİ



Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.



YETENEK SİZSİNİZ'E İKNA ETTİ



İkili, geçtiğimiz günlerde yeniden buluştu ve sonunda Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etmeyi başardı. Meryem Uzerli, yeni yayın döneminde 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olarak ekrana gelecek.



'KİM VAR GÖREYİM'



Ancak Meryem, her zamanki gibi yine kendine bir acil çıkış kapısı bıraktı ve 'Diğer jüri üyelerinin kim olduğunu gördükten sonra imza atarım.' ifadelerini kullandı.