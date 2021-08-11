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Ünlü şarkıcıdan iğrenç hareket! Önce tükürdü sonra küfür etti!

Ünlü şarkıcıdan iğrenç hareket! Önce tükürdü sonra küfür etti!

Şarkıcı Irmak Arıcı'dan iğrenç hareket… Ünlü şarkıcı, önceki gün trafikte bir sürücüyle tartıştı. Arıcı, şoförün yüzüne tükürmeye başladı. Yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. İşte skandal olayın ayrıntıları

Magazin / 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:57
Ünlü şarkıcıdan iğrenç hareket! Önce tükürdü sonra küfür etti!

Ünlü popçu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, mide bulandıran bir olaya imza attı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

'BANA KÜFÜR ETTİ!'


Mağdur sürücü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti.

Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı:

Ünlü Şarkıcı Irmak Arıcı'nın erkek sürücüye tükürdüğü video sosyal medyada olay oldu!



IRMAK ARICI KİMDİR?


31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmir'li olan Arıcı, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.

Müzik hayatında amatör YouTube videolarıyla başlayan Arıcı, 'Gece Gibi Gönlün' isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır.



Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur. 'Mühür', müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.


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