Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında?

Son zamanların sevilen oyuncusu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle gönüllere taht kurdu. Dizinin hayranları oyuncu hakkında “Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar evli mi?” Gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Oyunculuğu ile seyircilerden tam not alan Dizdar, daha önce de birçok dizi ve filmde rol almıştı. Ancak Masumlar Apartmanı dizisi oyuncunun kariyerinde büyük bir çıkışa imza attı. Peki Merve Dizdar kimdir? Sizler için Merve Dizdar'ın hayatını yazdık.









Merve Dizdar Kimdir?



Merve Dizdar Evli Mi?



Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Aksanat Çocuk Oyunları ile televizyon sektörüne başladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ise İleri Oyunculuk programında yüksek lisansını tamamladı. Tiyatro kariyerine ilk olarak Semaver Kumpanya ile başladı ve daha sonra Craft Tiyatro'da devam etti.İlk sinema deneyimini “Bir Ses Böler Geceyi” filminde yaşadı. Daha sonra Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane gibi yapımlarda yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarında sunuculuk yaptı. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Merve Dizdar, kariyerinin en parlak dönemine ulaştı.Merve Dizdar geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Çift sessiz sedasız boşandı.vegibi soruları sizler için yanıtladık. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!