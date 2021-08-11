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Meltem Miraloğlu'dan üzen haber 48 yaş büyük eşi Patrick hortumla dövdü!

Meltem Miraloğlu'dan üzen haber 48 yaş büyük eşi Patrick hortumla dövdü!

Meltem Miraloğlu'dan üzen haber 48 yaş büyük eşi Patrick hortumla dövdü! Hamile olduğu ortaya çıkan Meltem'in bebeğinin babası kim? Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin detayları kan dondurdu!

Magazin / 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:00
Meltem Miraloğlu'dan üzen haber 48 yaş büyük eşi Patrick hortumla dövdü!


'Hayat Devam Ediyor' diziyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'dan kendisinden 48 yaş büyük biryle evlenerek hayatını Amerika'da geçirmeye başlamıştı. Ünlü oyuncudan üzen haberler geldi. Hamile olduğunu öğrenilen Miraoğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü. 

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.

Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, 'Amerika'nın Illinois eyaleti yine Meltem Miraloğlu dedikoduları ile çalkalanıyor. Bu sefer Meltem'in, 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu konuşuluyor. Bana ulaşan görgü tanıkları, olayın 8 gün önce geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının bana anlattığı iddialara göre Patrick, 'Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim.' diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövmüş. O arada Patrick'i sakinleştirmek isteyen komşuları Meltem'in defalarca, 'Vurma hamileyim!' dediğini duymuş.

Olaydan sonra Patrick'e kuzenim diye tanıttığı Amerika'ya ilk gittiğinde aşık olduğu Türk sevgilisinin yanına giden Meltem, kısa süre sonra eve geri dönmüş. Görgü tanıkları, Meltem'in psikolog sevgilisi John ile görüşmeyi bırakmadığını ifade ederken, Illinois eyaleti bu darp olayından çok, eğer Meltem dediği gibi hamile ise bebeğin basının kim olduğunu konuşuyor.

Ayrıca Meltem Miraloğlu'nun Green Card almak için gün saydığını ve yaşanan her olaydan sonra Meltem'in, sosyal medya adresinden telefonunda yer alan eski fotoğrafları paylaştığını da dile getiriyorlar.' ifadelerini kullanarak Miraloğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen psikoloğu ile yeni fotoğrafını da paylaştı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da doğan Meltem Miraloğlu 13 Ocak 1987 doğumludur. Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Hayat Devam Ediyor adlı dizideki rolü ile tanınır. Ayrıca, Adını Kalbime Yazdım, Kılıç Günü ve Bir Bulut Olsam'da oynamıştır.

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