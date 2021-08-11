Gönül Dağı'nda şok ayrılık!

TRT1 ekranlarının sevilen yapımları arasına adını yazdıran Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydan'ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi.



Ay sonunda yeni sezon çekimlerinin başlayacağı fenomen dizi Gönül Dağı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı'nda Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, ekibe veda etti. Başarılı oyuncunun yeni dizi tekliflerini değerlendirmeye başladı. Öte yandan Eskişehir'de çekilen dizinin 31. bölümüne katılan yeni bir ismin olmadığı öğrenildi.







CEMRE MELİS ÇINAR KİMDİR?



Cemre Melis Çınar Mersin Toros Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Televizyon bölümünde eğitimini sürdürmüştür. 2005 senesinden bu yana oyunculuğu sürdüren Çınar, uzun süre dans dersi almış, Mask-kara Tiyatrosu'na çıkmış aynı zamanda çok iyi Kick Box Sporcusudur. Bunların yanı sıra yardımcı yönetmenlik, dublaj ve sahne tasarımı ve metin yazarlığı gibi birçok alanda görev almıştır. Cemre Melis Çınar 1994 Ankara doğumludur.