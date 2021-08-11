Gönül Dağı'nda şok ayrılık!

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydan gibi isimlerin rol aldığı TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından olan Gönül Dağı dizisi kadrosuna bir isim veda etti. Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, ay sonunda çekimlerin kaldığı yerden devam edeceği Gönül Dağı kadrosunun yeni sezonunda yer almayacak.
TRT1 ekranlarının sevilen yapımları arasına adını yazdıran Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydan'ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi.
Ay sonunda yeni sezon çekimlerinin başlayacağı fenomen dizi Gönül Dağı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı'nda Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, ekibe veda etti. Başarılı oyuncunun yeni dizi tekliflerini değerlendirmeye başladı. Öte yandan Eskişehir'de çekilen dizinin 31. bölümüne katılan yeni bir ismin olmadığı öğrenildi.