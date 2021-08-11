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Edis'e sahnede büyük ayıp!

Edis'e sahnede büyük ayıp!

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde Erkan Özerman'ın ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada salondan ayrılmak isteyen ünlü popçu Edis'i hedef alan sözleri salonda soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Özerman'ın sözlerine cevap vermeyen Edis çıkışta "Moralim çok bozuldu" demekle yetindi.

Magazin / 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:30
Edis'e sahnede büyük ayıp!

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, önceki akşam Suda Tur Gemisi'nde gerçekleştirildi. Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin'in sunduğu tören sırasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Erkan Özerman ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada seyirciler arasında bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yerinden kalkarak törenden ayrılmak istedi.



Bunu gören Özerman, mikrofonu eline alarak, salonda buz gibi bir havanın esmesine neden olan şu konuşmayı yaptı:

'Çocuğum Edis, gel buraya, büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp gidemezsin ama şimdi gidebilirsin!' Özerman'ın, genç popçuyu hedef alan bu sözleri, davetliler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.



Özerman'ın imza attığı bu ayıp sonrası töreni terk eden Edis ise edebini bozmadı ve sadece, 'Moralim çok bozuldu' demekle yetindi.


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