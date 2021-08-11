Dünya çapında tanınan ünlü K-Pop grubu BTS üyeleri yakından takip ediliyor. Pop, R&B, caz ve house müziğe kadar bir çok türde şarkılar yapan BTS grubu, büyük bir hayran kitlesine sahip. Güney Koreli müzik grubu olan BTS, 7 üyeden oluşuyor. Özellikle genç kuşak tarafından sevilerek takip edilen BTS grubu üyeleri hakkında birçok soru da araştırılıyor. Grubun hayranları özellikle “BTS üyeleri kimlerdir? BTS üyelerinin isimleri ne?” sorularına yanıt arıyor. Sizler için BTS üyeleri hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladık.







BTS Ne Demek?



BTS Üyeleri Kimlerdir?



BTS kısaltmasının açılımı “Bangtan Boys” olarak biliniyor. Açılımın Türkçe karşılığı ise “Kurşun geçirmez izciler” manasına geliyor. Kendilerini bu şekilde tanımlayan BTS grubu hayranlarını da ordu anlamına gelen “Army” olarak isimlendiriyor.RM 12 Eylül 1994 yılında Güney Kore'de doğdu. Başak burcu ve Elektronik Mühendisliği mezunu. Boyu 1,80 cm ve kilosu 74.Jin grubun vokalistliğini yapıyor. 4 Aralık 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. Yay burcu ve Konkuk Üniversitesi Tiyatro ve Film bölümünden mezun oldu. Boyu 1.79 cm kilosu ise 63.Suga 9 Mart 1993 yılında doğdu. Balık burcu ve Liberal Sanatlar bölümünden mezun oldu. Boyu 1,73 cm ve 59 kilo.J-Hope 18 Şubat 1994 yılında Güney Kore'de doğdu. Kova burcu ve Global Siber Üniversitesi'nde ise lisans eğitimi aldı. 1,77 boyunda ve 65 kilo.Jimin grubun baş vokalisti ve 13 Ekim 1995 doğumlu. 173 boyunda ve 60 kilo.V, 30 Aralık 1995 yılında doğdu. Oğlak burcu ve grubun baş dansçısı. 1,79 cm boyunda ve 63 kilo.Jungkook 1 Eylül 1997 doğumlu. Başak burcu ve iyi bir hentbol oyuncusu. 1,78 boyunda ve 66 kilo.vesorularının yanıtı bu şekildedir.