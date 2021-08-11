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BTS üyeleri kimlerdir? BTS üyelerinin isimleri ne?

BTS üyeleri kimlerdir? BTS üyelerinin isimleri ne?

Ünlü K-Pop grubu BTS kısa sürede şarkıları ve ödülleriyle tüm dünyanın gündemine oturdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan BTS üyeleri herkes tarafından merak ediliyor. Peki BTS üyeleri kimlerdir? BTS üyelerinin isimleri ne? İşte BTS üyeleri hakkında merak edilen her şey…

Magazin / 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:45
BTS üyeleri kimlerdir? BTS üyelerinin isimleri ne?

Dünya çapında tanınan ünlü K-Pop grubu BTS üyeleri yakından takip ediliyor. Pop, R&B, caz ve house müziğe kadar bir çok türde şarkılar yapan BTS grubu, büyük bir hayran kitlesine sahip. Güney Koreli müzik grubu olan BTS, 7 üyeden oluşuyor. Özellikle genç kuşak tarafından sevilerek takip edilen BTS grubu üyeleri hakkında birçok soru da araştırılıyor. Grubun hayranları özellikle “BTS üyeleri kimlerdir? BTS üyelerinin isimleri ne?” sorularına yanıt arıyor. Sizler için BTS üyeleri hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladık.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

BTS Ne Demek?

BTS kısaltmasının açılımı “Bangtan Boys” olarak biliniyor. Açılımın Türkçe karşılığı ise “Kurşun geçirmez izciler” manasına geliyor. Kendilerini bu şekilde tanımlayan BTS grubu hayranlarını da ordu anlamına gelen “Army” olarak isimlendiriyor.

BTS Üyeleri Kimlerdir?



BTS Üyeleri Kimlerdir?

RM - (KİM NAM-JOON)

RM 12 Eylül 1994 yılında Güney Kore'de doğdu. Başak burcu ve Elektronik Mühendisliği mezunu. Boyu 1,80 cm ve kilosu 74.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

JİN - (KİM SEOK JİN)

Jin grubun vokalistliğini yapıyor. 4 Aralık 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. Yay burcu ve Konkuk Üniversitesi Tiyatro ve Film bölümünden mezun oldu. Boyu 1.79 cm kilosu ise 63.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

SUGA - (MİN YOON Gİ)

Suga 9 Mart 1993 yılında doğdu. Balık burcu ve Liberal Sanatlar bölümünden mezun oldu. Boyu 1,73 cm ve 59 kilo.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

J-HOPE - (JUNG HO SEOK)

J-Hope 18 Şubat 1994 yılında Güney Kore'de doğdu. Kova burcu ve Global Siber Üniversitesi'nde ise lisans eğitimi aldı. 1,77 boyunda ve 65 kilo.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

JİMİN - (PARK Jİ MİN)

Jimin grubun baş vokalisti ve 13 Ekim 1995 doğumlu. 173 boyunda ve 60 kilo.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

V - (KİM TAE HYUNG)

V, 30 Aralık 1995 yılında doğdu. Oğlak burcu ve grubun baş dansçısı. 1,79 cm boyunda ve 63 kilo.

BTS Üyeleri Kimlerdir?

JUNGKOOK - (JEON JUNG KOOK)

Jungkook 1 Eylül 1997 doğumlu. Başak burcu ve iyi bir hentbol oyuncusu. 1,78 boyunda ve 66 kilo.

BTS üyeleri kimlerdir ve BTS üyelerinin isimleri ne sorularının yanıtı bu şekildedir.

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