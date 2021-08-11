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Acı haberi senarist duyurdu!

Acı haberi senarist duyurdu!

8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan 75 yaşındaki usta oyunca Sabina Toziya hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun vefat haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık.Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

Magazin / 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:17
Acı haberi senarist duyurdu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya'nın vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Ünlü oyuncu bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Evinde bayılıp yere düşen usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı.

SON DAKİKA! SABİNA TOZİYA HAYATINI KAYBETTİ


Usta oyuncu Sabina Toziya'nın vefatına ilişkin son dakika detayları şöyle;

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ


Tetkikler sonrası Toziya'nın beyninde tümör tespit edilirken, başarılı oyuncu ameliyata alındı. Toziya'nın ameliyatını ise Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce gerçekleştirdi.



AMELİYATTAN SONRA DİZİYİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI


10 saatlik ameliyatın ardından Toziya'nın beynindeki tümör temizlenirken, 4 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu daha sonra taburcu edildi. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sete dönemeyen Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini bırakmak zorunda kaldı.



VEFAT HABERİNİ SENARİST BAHADIR ÖZDENER DUYURDU


EDHO'nun senaristi Bahadır Özdener bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Özdener, 72 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiğini aktardı ve 'Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verdi.

OKTAY KAYNARCA:


Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde annesi (Hayriye Çakırbeyli) rolünü oynayan Sabina Toziya için taziye mesajı yayınladı. Kaynarca, 'Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk var kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm... Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu...' dedi



SABİNA TOZİYA KİMDİR?


17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol aldı. Toziya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat verdi.


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