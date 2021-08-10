Ünlü çiftten ayrılık açıklaması!

Bir süredir Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi ile tatile çıkmış ve sezonun yorgunluğunu atmıştı.



İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Demet Özdemir, hakkında bir sosyal medya sayfasından yapılan habere sert çıktı.



Oğuzhan Koç ile ayrıldığına ilişkin bir haber yapılmasına tepki gösteren Özdemir, Twitter'den o sayfaya yanıt verdi. Özdemir, 'E bizim bundan haberimiz yok?' diyerek ayrılık haberlerini de yalanlamış oldu.



