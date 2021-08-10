Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Sitare Akbaş'ın Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri yalanlayan Sitare Akbaş ve Murat Dalkılıç, bir mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Sen Çal Kapımı dizisinde Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile birlikte rol alan Sitare Akbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Pek çok kullanıcı Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında? Sitare Akbaş nereli? Sorularının yanıtını aradı. Peki Sitare Akbaş kimdir? İşte Sitare Akbaş'ın hayatı…
Sitare Akbaş Kimdir?
Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteri ile başladı. Ancak ilk olarak 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı'nda canlandırdığı “Zeyno” karakteri ile tanındı. Sinema ekranlarına ise ilk İncir Çekirdeği filmiyle girdi. Sitare Akbaş, bir kaç projede yer aldıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği 'Figen (Fifi)' karakteri ile ekranlara döndü. 2021 yılında ise RAMO dizisinin kadrosunda yer aldı.
Sitare Akbaş Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?
2021 - Ramo (Dilber) TV Dizisi
2020 - Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi
2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi
2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi
2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi
2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi
2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi
2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film
2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi
2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi
2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi
2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi
2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi
2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi
2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi
2007 – Vazgeç Gönlüm
2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi
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