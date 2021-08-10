Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Sitare Akbaş'ın Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri yalanlayan Sitare Akbaş ve Murat Dalkılıç, bir mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Sen Çal Kapımı dizisinde Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile birlikte rol alan Sitare Akbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Pek çok kullanıcı Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında? Sitare Akbaş nereli? Sorularının yanıtını aradı. Peki Sitare Akbaş kimdir? İşte Sitare Akbaş'ın hayatı…





Sitare Akbaş Kimdir?



Sitare Akbaş Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?



Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteri ile başladı. Ancak ilk olarak 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı'nda canlandırdığı “Zeyno” karakteri ile tanındı. Sinema ekranlarına ise ilk İncir Çekirdeği filmiyle girdi. Sitare Akbaş, bir kaç projede yer aldıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği 'Figen (Fifi)' karakteri ile ekranlara döndü. 2021 yılında ise RAMO dizisinin kadrosunda yer aldı.2021 - Ramo (Dilber) TV Dizisi2020 - Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi2007 – Vazgeç Gönlüm2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisivesorularının yanıtını sizler için derledik. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!