Şeyma Subaşı yine yerinde duramadı!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin milyarder olmadığı yönündeki iddiaların çıktığı dönemde ayrılık kararı almıştı. Alsaloussi'den olan çocuğunu da düşük yaptığını açıklayan Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı.



AİLESİNİ TEKNEDE AĞIRLADI

"HAYATTAN DAHA NE İSTERİM Kİ"

"YANDIK"

Şeyma Subaşı; annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı. Ünlü fenomenin ailesiyle çıktığı tatilden fotoğrafları da çok geçmeden geldi.Fotoğraflarını takipçisiyle paylaşan Subaşı'ya beğeni ve yorumlar yağdı. Subaşı, paylaşımlarına "Hayattan daha ne isterim ki" notunu düştü.Subaşı, daha sonra annesinin dans ettiği görüntüleri paylaştı. Videoda Subaşı'nın annesi dans ederken babasının "Anasına bak kızını al diyecekler, yandık." dediği duyuluyor.