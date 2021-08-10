Polislere saldıran oyuncu hakim karşısında!

Karaköy'de 29 Haziran günü bir restoranda oturan oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesli konuştukları gerekçesiyle dışarı çıkarılmak istenmişti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbedede Çalıkoğlu'nun olay yerine gelen güvenlik görevlilerine direndiği, polislerden birinin silahını alıp ateş ettiği ve polis ile bekçilere saldırdığı iddia edilmişti.



"HARİTADAN YER BEĞENİN"



Ayşegül Çınar'ın ise polis memurlarına karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülmüştü. Olaya ilişkin ilk duruşma İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakim karşısına çıktı

Duruşma salonunda tutuksuz sanık Ayşegül Çınar hazır bulunurken, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.



"AMACIM SİLAHI ALIP ÇÖPE ATMAKTI"



Sanık Furkan Çalıkoğlu aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyleyerek olay günü kız arkadaşıyla eğlenmek için bir mekana gittiğini aktardı. Çalıkoğlu savunmasında "Bizden mekandan ayrılmamız istendi. Ben de tepki gösterdim ama hakaret etmedim. Daha sonra yanımıza işletmeci olduğunu söyleyen şahıs geldi. Özür dileyerek yerimizi değiştirmek istediğini söyledi. Yer değişikliğini kabul edip gösterdiği yere geçtik.

Polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakim karşısına çıktı

Ardından işletme sahibiyle maskeli bir şahıs geldi arkadan litrelik rakı şişesi kırdı kafamda. Kafama şişe indikten sonra o şahıs gitti. Ayağa kalktım tepki gösterdim ama tehdit ve hakaret içerikli bir söz kullanmadım. Beni yaka paça aşağıya attılar. Kavga o esnada sürüyordu. Ben sonrasını tam olarak hatırlamıyorum.



Ben daha sonra izlediğim görüntülerden hatırladığım kadarıyla elime bıçak almışım. Benim amacım oradan bir an önce kız arkadaşımla gitmekti. Alt kata indiğimde karşımda birkaç şahıs vardı. Ben onların kolluk görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kendileri de bana polis olduklarını söylemedi. Saldırıda bana bir şey yapacaklarını düşünerek silahını da gösterince kesin beni vuracaklar diye düşündüm. Ben silahı aldım ama amacım alıp çöpe atmaktı. Ağzındaki mermi patladı. Ben ateş etmedim. Polisler üniformalıymış ama o an şuurum kapalıydı zaten polis olduklarını bilmiyordum" dedi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Sanık Ayşegül Çınar ise, oturdukları mekandan çıkmalarının istendiğini söyleyerek "Biz de buna tepki gösterdik daha sonra masamızı değiştirdiler. Biz bir süre oturduktan sonra hesabı ödedik. İşletmecinin yanında maskeli bir şahıs vardı. Bir anda şişeyi Furkan'ın kafasında kırdı. Arbede çıktı ve Furkan'ın üzerine 30 kişi bir anda saldırdı. Ben o esnada dışarı çıktım. Furkan kendini korumak için bıçağı eline aldı ama kimsenin boğazına falan dayamadı. Hakaret ya da tehditte bulunmadı kimseyi de yaralamadı. Polisler geldiğinde bana kelepçe takmayı denediler. Ben 'dışarıda medya var bana kelepçe takmayın' dedim. Kimseye, 'haritadan yer beğen' demedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Silah sıkma olayını ise görmedim" şeklinde savunma yaptı.



"HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİ"



Müşteki bekçi Harun T. olay yerine gittiğinde sanık Çalıkoğlu'nun elinde 3 tane büyük bıçak olduğunu söyleyerek "Biz onu sakinleştirmeye çalışırken küfürler ve tehditler savurdu. 'Ben bilinen ailenin oğluyum. Karakolunuzu basacağım' diyordu. Bıçağı şefimiz aldı elinden. Benim de elimde yaralanma meydana geldi. Furkan Çalıkoğlu polisin belinden silahı aldı kendisi kurdu. Hedef gözeterek ateş etti. Polis arkadaşlar şarjörü kendisi almaya çalıştı. Şahıs kendini teslim etmedi, direndi. Orada bir hengame vardı. Ayşegül Çınar da gözaltına alınırken tehdit etti" şeklinde beyanda bulundu.



Duruşmada dinlenen Alper Karavar olayın yaşandığı restoranın yöneticilerinden biri olduğunu söyleyerek "Olay günü Ayşegül Hanım Furkan Bey'e 'ben senin neyine yetemedim' diye bağırıyordu. Bunun üzerine Çağlar Bey tartışmanın devam etmesi halinde kendilerinin dışarı alınacağını söyleyerek uyardı. Furkan Bey, Çağlar Bey'e tokat attı. Ben sokağa çıktım devriye gezen polis arabasını durdurdum polis memurları yukarı çıktı. Yukarı çıktığımda Ayşegül Hanım herkese vazo fırlatıyordu. Furkan Bey de şuurunu kaybetmiş gibiydi. Elindeki bıçakla etrafa saldırıyordu. Kafama şişe atıldı, aşağı indim. Sonra silah sesini duydum" dedi.



"HAVADA SİLAHI KURDUĞUNU GÖRDÜM"



Silahı Furkan Çalıkoğlu tarafından alınan müşteki polis memuru Bünyamin B. ise beyanında, olay yerine gittiğinde sanık Furkan'ın kafasının kanadığını söyleyerek "Elinde bıçaklar vardı. Sakinleştirmeye çalışarak bıçakları aldık. Furkan Çalıkoğlu, daha sonra benim belimdeki silahı aldı. Havada silahı kurduğunu gördüm. Polis arkadaşla birlikte üstüne atladık. Kör noktaya ateş ettirmek için bileğini ittik. Silahın şarjörünü ben aldım. Şarjörü aldıktan sonra da tetiğe bastı. Ateş etmeyi denedi. Ayşegül Çınar da orada 'basına haber vereceğim' şeklinde tehditlerde bulunuyordu" dedi.



Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti delillerin toplanmamış olması nedeniyle sanık Furkan Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmanın bitmesinin ardından konuşan Ayşegül Çınar "Çelişkili ifade var. Haberlerde yazıldığı gibi 12 yaralı, bıçaklanmalar hiç kimsenin yaralanması yok. Bıçaklanma yok. İfadelerin hepsi çelişkili. Eminim adalet yerini bulacak" dedi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar hakkında, 'görevli memura hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 'görevli memura hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 16 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenmişti.

