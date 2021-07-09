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Ebru'dan 'müthiş' öneri!

Ebru'dan 'müthiş' öneri!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş konser maratonuna başladı. Hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Gündeş, Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddialarının ardın sessizliğini koruyor.

Magazin / 9 Temmuz 2021 Cuma 11:38
Ebru'dan 'müthiş' öneri!

Koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan kısıtlamaların 1 Temuz itibariyle kaldırılmasının ardından Ebru Gündeş de sahnelere grei dönmek için hazırlanıyor. 

'ÇOK ÖZLEMİŞİZ'


Konser vermeyi çok özlediğini söyleyen şarkıcı, 'Beraber şarkı söyleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Çok özlemişiz. Allah sağlık versin, bir daha hiç ayrılmayalım' sözleriyleile getirdi.

'HER GÜN BİR DOZ GÜLÜMSEME'


Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Gündeş, konu hakkında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Ebru Gündeş, Instagram'dan bir de paylaşım yaptı.

Gülerken bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, 'Her gün bir doz gülümse' notunu düştü.



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