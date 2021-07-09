Ebru'dan 'müthiş' öneri!

Koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan kısıtlamaların 1 Temuz itibariyle kaldırılmasının ardından Ebru Gündeş de sahnelere grei dönmek için hazırlanıyor.





'ÇOK ÖZLEMİŞİZ'

'HER GÜN BİR DOZ GÜLÜMSEME'



Konser vermeyi çok özlediğini söyleyen şarkıcı, 'Beraber şarkı söyleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Çok özlemişiz. Allah sağlık versin, bir daha hiç ayrılmayalım' sözleriyleile getirdi.Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Gündeş, konu hakkında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Ebru Gündeş, Instagram'dan bir de paylaşım yaptı.Gülerken bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, 'Her gün bir doz gülümse' notunu düştü.