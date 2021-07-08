Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Zeynep Bastık nereli? Zeynep Bastık kaç yaşında?

Zeynep Bastık'ın hayatı, düğün görüntülerinin ardından oldukça merak edildi. Magazin takipçileri “Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık kiminle evlendi?” gibi soruların yanıtını aradı. Yaptığı şarkılarla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Zeynep Bastık, Tolga Akış ile evlendi. Menajerliğini yapan sevgilisi Tolga Akış ile evlilik kararı aldıktan sonra oldukça merak edilen Zeynep Bastık dün Alaçatı'da ünlülerin akın ettiği bir düğün yaptı. Kariyerine Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak başlayan Zeynep Bastık hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor. Birçok ünlü isimle düet yapan Zeynep Bastık'ın şarkıları ve hayatı merak konusu oluyor. Peki Zeynep Bastık kim? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Sizler için Zeynep Bastık'ın şarkılarını ve hayatını yazdık!









ZEYNEP BASTIK KİMDİR?



ZEYNEP BASTIK KİMİNLE EVLENDİ?



ZEYNEP BASTIK'IN DÜĞÜNÜ



Zeynep Bastık 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Zeynep Bastık, müzikle iç içe büyüdü. İlköğretim ve lise yıllarını İzmir'de geçiren Bastık, küçük yaşlarda dansa başladı ve “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleşti. Hem müziğe hem dansa hem de tiyatroya ilgi duyan Zeynep Bastık, tiyatro eğitimi de aldı. Kariyerine oyunculukla başlayan Zeynep Bastık, Ezhel'in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturdu ve popülerliği arttı. Müzik hayatına Murat Dalkılıç'ın vokalisti olarak başlayan şarkıcı, Dalkılıç'ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı.Vokalistliğe üç yıl devam eden Bastık daha sonra ilk single olan “Fırça” şarkısını 2014 yılında çıkardı. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi ve ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.Ev konserleri ile sevilen parçaları yorumlayan Zeynep Bastık, Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışladı. Bastık bu davranışla sevenlerinden büyük takdir topladı.Zeynep Bastık evleneceği haberini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bunun üzerine “?” soruları da oldukça araştırılmaya başladı. Zeynep Bastık uzun yıllardır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile evlendi. 2017 yılında kurduğu dijital ajansı yöneten Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı hiçbir konserinde yalnız bırakmıyor.Düğünlerini Alaçatı'da bir otelde yapan Zeynep Bastık ve Tolga Akış çiftinin düğününe Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Eser Yenenler, Edis ve daha birçok ünlü isim katıldı. Zeynep Bastık'ın gelinliği ise sosyal medyada oldukça beğenildi. Düğünde iki gelinlik giyen Zeynep Bastık, duru güzelliğiyle dikkatleri çekti. Ünlülerin akın yaptığı düğünde şıklık yarışı vardı.