Şeyma Subaşı eski aşkına geri döndü!

Şeyma Subaşı olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.
Şeyma Subaşı, kısa süre önce ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı.
Ibiza tatiline devam eden Şeyma Subaşı,Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eritti.
'Dolandırıcı' iddiaları üzerine Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, ayrılığı rafa kaldırdı.
Şeyme Subaşı sevgilisi Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.