Şeyma Subaşı eski aşkına geri döndü!

Şeyma Subaşı, kısa süre önce ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı.

Ibiza tatiline devam eden Şeyma Subaşı,Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eritti.



'Dolandırıcı' iddiaları üzerine Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, ayrılığı rafa kaldırdı.



Şeyme Subaşı sevgilisi Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.



AYRILIK KISA SÜRDÜ



TEKNE TURUNA ÇIKTILAR

'İÇİM KAN AĞLASA DA...'

Aralarındaki sorunları aşan çift eski günlerine geri döndü.Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. Subaşı dün sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili 'her şey' yolunda mesajı verdi.Subaşı, Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor' notuna yer vermişti.