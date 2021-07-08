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Şeyma Subaşı eski aşkına geri döndü!

Şeyma Subaşı eski aşkına geri döndü!

Şeyma Subaşı olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.

Magazin / 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:14
Şeyma Subaşı eski aşkına geri döndü!

Şeyma Subaşı, kısa süre önce ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı.
Ibiza tatiline devam eden Şeyma Subaşı,Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eritti. 

'Dolandırıcı' iddiaları üzerine Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, ayrılığı rafa kaldırdı. 

Şeyme Subaşı sevgilisi Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.


AYRILIK KISA SÜRDÜ


Aralarındaki sorunları aşan çift eski günlerine geri döndü.


TEKNE TURUNA ÇIKTILAR


Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. Subaşı dün sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili 'her şey' yolunda mesajı verdi.

'İÇİM KAN AĞLASA DA...'


Subaşı, Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor' notuna yer vermişti.

Şeyma Subaşı AyrılıkŞeyma Subaşı ve Mohammed AlsaloussiŞeyma Subaşı Sevgilisi


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