Şahan Gökbakar ev aldı! Sahili elleriyle kapattı! İşte Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki evi…

Şahan Gökbakar, Marmaris'te ıssız bir koydan aldığı yeni evinde görüntülendi. Şahan Gökbakar'ın evi pandemiden önce 10 milyon TL'ye aldığı öğrenildi. Gökbakar'ın ev için 3 milyon TL'de masraf yaptığı iddia edildi. Ayrıca Şahan Gökbakar'ın milyonluk teknesinin yanı sıra eve ulaşım sağlamak için mini sürat teknesi aldığı da iddia edildi. Şahan Gökbakar'ın yeni evi ise merak konusu oldu.



Şahan Gökbakar ve ailesi evin önüne demirledikleri teknelerinde vakit geçirirken, teknesinin ve evinin önüne demirleyen günlük gezi teknesinden rahatsız oldu. Gökbakar, evlerinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını görünce tur teknesini defalarca uyardı.



Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonucu tekneyi koydan çıkardı. Eline aldığı dürbünle koya gelen tekneleri tek tek incelen Gökbakar'ın bu hali kameralara yansıdı.











“ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLMEZ”



ŞAHAN GÖKBAKAR EVLİ Mİ?



Akşam saatlerinde teknesinden inerek yeni evine giden Şahan Gökbakar, evin önüne “Özel mülktür girilmez” tabelası astı. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, evin önündeki koyun neredeyse her yerine bu tabelayı koydu. Evinin önündeki iskeleye tonoz atan Gökbakar'ın personele yardım edip, iskele üzerine ağır olan tonozu taşıması ile dikkatleri üzerine çekti.Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile 2015 yılında Çek Cumhuriyeti'nde dünyaevine girdi. Selin Gökbakar ve Şahan Gökbakar'ın iki çocuğu var. Şahan Gökbakar gibi oyuncu olan Selin Gökbakar eşine ve çocuklarına olan hayranlığını sosyal medya hesaplarından sık sık dile getiriyor.