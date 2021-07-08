Şahan Gökbakar ev aldı! Sahili elleriyle kapattı! İşte Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki evi…

Şahan Gökbakar, Marmaris’te ıssız bir koydan yeni ev aldı. Gökbakar aldığı evin koyuna elleriyle “Özel mülktür girilmez” tabelaları astı. İşte Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki yeni evi…
Şahan Gökbakar, Marmaris'te ıssız bir koydan aldığı yeni evinde görüntülendi. Şahan Gökbakar'ın evi pandemiden önce 10 milyon TL'ye aldığı öğrenildi. Gökbakar'ın ev için 3 milyon TL'de masraf yaptığı iddia edildi. Ayrıca Şahan Gökbakar'ın milyonluk teknesinin yanı sıra eve ulaşım sağlamak için mini sürat teknesi aldığı da iddia edildi. Şahan Gökbakar'ın yeni evi ise merak konusu oldu.
Şahan Gökbakar ve ailesi evin önüne demirledikleri teknelerinde vakit geçirirken, teknesinin ve evinin önüne demirleyen günlük gezi teknesinden rahatsız oldu. Gökbakar, evlerinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını görünce tur teknesini defalarca uyardı.
Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonucu tekneyi koydan çıkardı. Eline aldığı dürbünle koya gelen tekneleri tek tek incelen Gökbakar'ın bu hali kameralara yansıdı.