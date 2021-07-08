Önce kariyer sonra evlilik!

2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Alem dergisine röportaj verdi. İskenderoğlu, hem iş hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.



Mankenlik kariyerine yurtdışında devam etmenin hayalini kurduğunu, Miami'de bir ajans ile görüştüğünü söyledi. Sunuculuk da yapan Buse'nin açıklamaları şöyle: "İkizler burcuyum. Gelgitli bir ruh halim var. Kararsızım. Bu da beni çok yıpratıyor."



"Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım. Çocuk için de öyle. Şu an için önceliğim; kariyerim. Ayaklarımı yere sağlam bastıktan sonra gerisi gelir."



Mankenlik için yurt dışında bir kariyer seçen İskenderoğlu, Miami'de bir ajans ile de görüştüğünü söyledi.