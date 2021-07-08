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Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu!

Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu!

Şarkıcı Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan şarkıcı Irmak Arıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Magazin / 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:59
Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan şarkıcı Irmak Arıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Azka Otel'de sahne alan Arıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda konser veren Irmak Arıcı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pandemi kuralları nedeniyle gece 24: 00 kadar canlı müzik yayınını serbest olması nedeniyle Arıcı 21.00 sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan arıcı hem hayranlarına hem de Azka Otel'de kalan yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman haraketli parçalarla yerli ve yabancı turistleri yerinde oturtturmayan Arıcı duygusal parçalara da yer vermeyi unutmadı. Bazı şarkılarını Azka Otel'de konaklayan turistlerle birlikte söyleyen Arıcı'nın canlı performansı ayakta alkışlandı.


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