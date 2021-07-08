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Evcen'in o fotoğrafı olay oldu!

Evcen'in o fotoğrafı olay oldu!

Alparslan dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Evcen, paylaştığı son fotoğrafında giydiği leoparlı tulumu ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Magazin / 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:12
Evcen'in o fotoğrafı olay oldu!

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit ile mutlu birlikteliğinden Karan bebek dünyaya geldikten sonra Evcen setlere ara verdi.

Evcen, Barış Arduç ile başrollerini paylaşacağı dizisi Alparslan ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

Evcen, yeni projesi ile hayranlarını heyecanlandırırken sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Leoparlı tulumu ile kamera karşısına geçen Evcen, paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen'in paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları 'Bu ne güzellik Evcen', 'Aman Allah'ım bu ne güzellik', 'Birileri ekranlara mı dönüyor?' ve 'Aaaa bu şey değil mi? Türkiye'nin en güzel kadını' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Fahriye Evcen'in paylaşımları...




Burak ÖzçivitFahriye Evcen


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