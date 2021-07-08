Canan Ergüder son halini paylaştı!

Geçtiğimiz aylarda göğüs kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, tedavisi nedeniyle rol aldığı Menajerimi Ara adlı diziden de ayrılmak zorunda kalmıştı. Hızla kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Ergüder, bu süreçte saçlarının tamamını da kaybetti.



Sosyal medyayı sıklıkla kullanan ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergüder, son halinden bir paylaşım yaptı.



Peruk yerine bandana takmayı tercih eden oyuncu fotoğrafının altına, 'Artık biraz da böyle.' notunu düştü.





