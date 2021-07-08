Aşıdan kaçtı, virüse yakalandı!

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile sinema oyuncusu Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı. Aşı sırası gelen ve buna rağmen aşı yaptırmayan Şefkatli, bunun yerine tatile gitmeyi tercih etti.





Çeşme'ye giden daha sonra Bodrum ve Antalya'da gezen Şefkatli, kendisini kötü hissedince hastaneye gitti. Genç isim, koronavirüse yakalandığını öğrendi. Nişanlısının sonucu ise negatif.





Genç çiftin yakın zamanda nikah masasına oturmaları bekleniyor.