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Sertap Erener'den skandal 'çocuk' açıklaması!

Sertap Erener'den skandal 'çocuk' açıklaması!

İnsanların fare gibi çocuk yapmaya başladığını dile getiren Sertab Erener, "Çoğalmamamız lazım, ürememizi azaltmalıyız." dedi.

Magazin / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:42
Sertap Erener'den skandal 'çocuk' açıklaması!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündemde.

Erener, insanların son dönemde hızla çocuk yapmaya başladığını ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.

'ÇOCUK DOĞRUMAYALIM, BİRAZ DURALIM'


Sertab Erener, şöyle konuştu: 'Her gün yola çıktığımda sağ sola bakmamaya çalışıyorum. Gerçekten çok acıklı. En temel sorun da, çokuz. Milyarlarca insanız. Bence artık çocuk doğrumamamız gerekiyor. Biraz duralım, gerçekten. Çoğalmamamız gerekiyor.

FARELER BİZDEN DAHA AZ ÜRÜYOR OLABİLİR


Fareden daha beter oldu, yemin ederim. Onlar bizden daha az ürüyor olabilirler. O yüzden, üremeden, ürememizi azaltıp bilincimizi yükseltip, bambaşka bir yerde okumamız lazım.

APTAL BİR IRK GELDİ..


Yapmazsak, bu dünyayı kaybettik. İnsan ırkı için diyecekler ki, aptal bir ırk geldi, kendi çöplerinde boğuldular ve gittiler. 3-5 binalar bıraktılar, dünyayı yok ettiler. Arkamızdan konuşulacak şey bu.'

EVLENDİ, ÇOCUĞU YOK


Uzun yıllar aşk yaşadığı Demir Demirkan'la 2014 yılında yollarını ayıran Sertab Erener, kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine girdi. Erener'in çocuğu bulunmuyor.

Sertap ErenerSertap Erener Çocuk Açıklaması


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