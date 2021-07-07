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Özge Özpirinçci'nin paylaşımı olay oldu!

Özge Özpirinçci'nin paylaşımı olay oldu!

6 yıldır meslektaşı Burak Yamantürk ile birlikte olan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıkladı. Şu anda 4 aylık hamile olan Özpirinçci, bebeğinin görüntülenmesi için gittikleri doktor muayenehanesinden fotoğraflar paylaştı.

Magazin / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:29
Özge Özpirinçci'nin paylaşımı olay oldu!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 6 yıldan bu yana aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk'ten hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz 6 Haziran'da müjdeli haberi hayranlarına duyuran Özpirinçci, kimi hayranlarından tebrik alırken, kimi hayranlarından da evlenmeden çocuk yaptığı için eleştiri aldı.4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı

DOKTORDAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Özge Özpirinçci, rutin kontroller için gittikleri doktorda, bebeğinin görüntülenmesinin yapıldığı anları takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, ultrasonda köpeklerinin de kendilerine eşlik ettiğini belirtti. Özpirinçci'nin fotoğrafına "loading" emojisi koyması da dikkat çekti.

İşte Özge Özpirinçci 'nin Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf;





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