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Defne Samyeli'nin acı günü!

Defne Samyeli'nin acı günü!

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, köpeğinden gelen acı haberle sarsıldı. Samyeli, köpeği Melo'nun vefat ettiğini söyledi.

Magazin / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:13
Defne Samyeli'nin acı günü!

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından kendisini üzen bir haberi takipçilerine aktardı. Samyeli, Melo adındaki köpeğinin vefat ettiğini aktardı.

Samyeli, köpeği kızlarının havuzda boğulmak üzereyken bulup eve getirdiğini ve köpeklerini kaybetmeleri nedeniyle büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi.Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:"Üzgünüm, kızgınım, yorgunum. Karmakarışığım. Onu bugün görüp sarılacağız, öpeceğiz derken, eğitmeni 'kaybettik' dedi.

Hayatımızın son üç ayının en önemli neşesi… Derin'le Çağla bir süs havuzunda boğulmak üzere bulup eve getirdiler. İnsanlardan çok korkan, tek gözünü kaybetmiş, travmatize bir yavru. Melo.. Derin'in şırıngayla su içirip elleriyle beslediği, zaman içinde o korkak yavrudan sevimli ve azgın bir tazıya dönüşen Melo. Kalp hırsızı...Defne Samyeli'nin acı günü! Çok sevdiği köpeği vefat etti

"BİR DAKİKA GÖRMESE AĞLIYORDU"

Elimde vileda ve paspasla geçen günlerde hep yeni bir yaramazlık ve tatlılıkla beni benden alan Melo. Bir daha köpek istemiyorum, çünkü çok bağlanıyorum, yeterince uzun kalmıyorlar bizimle diye söylenirken, hayatımızda kalıcı planlarımızı bana artık 'köpekli' yaptıran Melo. Deren, Çağla ve bana çocuk gibi sarılan, Derin'e ise resmen bağımlı olan, onu bir dakika göremese ağlayan Melo.. Parvovirüs kapmış. Aşısı da vardı, ama yeterli olmamış onu korumaya belli ki. Hayat işte..Olan oluyor. Bizse acz içindeyiz. Ah Melocuk. Seni çok sevdik çok. Keşke seninle yolumuz çok daha uzun olabilseydi. Tüylü dostlar cennetinde güzelce koş, oyna. Bize hatırlattığın, öğrettiğin, yaşattığın binbir sevgi için sonsuz minnetarım."


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