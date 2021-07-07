Aşkını haykırdı!

2021'in set aşklarından Nesrin Cevadzade ile sevgilisi Gökhan Alkan aşklarını haykırdılar.
Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Ayrıldıkları konuşulan çift ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Aradaki buzları eriten mutlu çiftten yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlayarak, ilişkilerinin devam ettiğini duyurdu.