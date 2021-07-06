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Ünlü ismin estetiksiz hali şaşırttı!

Ünlü ismin estetiksiz hali şaşırttı!

Songül Karlı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş yıllara ait fotoğrafı gündem oldu. Karlı sürekli estetik yaptırmadığını söylerken paylaştığı fotoğraf tam aksini gösteriyor.

Magazin / 6 Temmuz 2021 Salı 13:24
Ünlü ismin estetiksiz hali şaşırttı!
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ve her paylaşımı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, takipçilerini şaşırmaya devam ediyor.

2004 yılında çıkardığı 'Kaç Bahar' adlı albümünün sevilen parçası olan 'Babamın Kızıyım' şarkısının klibini Instagram hikaye bölümünden yayınladı.


Karlı'nın klibini gören takipçileri ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çeken yıllar içindeki değişimi yeniden gündem oldu.

İşte Songül Karlı'nın yaptığı paylaşım...



'ESTETİK YAPTIRMADIM'


Songül Karlı verdiği bir röportajda 'Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım' demişti.

Songül Karlı EstetikSongül Karlı'nın PaylaşımıSongül Karlı


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