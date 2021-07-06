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Sezen'in o fotoğrafına kalpler yağdı!

Sezen'in o fotoğrafına kalpler yağdı!

Sezen Aksu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Yıldırım Türker ile çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı.

Magazin / 6 Temmuz 2021 Salı 13:12
Sezen'in o fotoğrafına kalpler yağdı!

ŞARKILARINDA İMZASI VAR


“Kış Masalı”, “Yaz”, “Bitmemiş Tango”, “Kırık Vals”, “Sor Beni”, “Kayıp Şehir”, “Bahane”, “Ablam Aşktan Öldü” ve “Acıtmışım Canını Sevdikçe”... Bunlar, sözleri yazar, şair ve tiyatro çevirmeni Yıldırım Türker'e ait Sezen Aksu şarkıları. Minik Serçe'nin, çok sayıda şarkısında imzası bulunan Türker'le dostluğu uzun yıllara dayanıyor.

İKİ “YILDIRIM”


Sezen Aksu'nun asistanı Canan Çelikçi, önceki gün Instagram sayfasında ünlü sanatçının Yıldırım Türker'le fotoğrafını paylaştı. Çelikçi, Türker'in adından ve Minik Serçe'nin gerçek soyadı olan ‘Yıldırım'dan yola çıkarak o kareye “Yıldırımlar” notunu düştü, yanına da iki kalp koydu. Sanat dünyasından çok sayıda isim ve Aksu'nun birçok hayranı, fotoğrafa kalpli yorumlar yaptı.


Sezen Aksu


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