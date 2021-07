İfadesi ortaya çıktı! İstismarın detayları...!!!

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan dondurdu. Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı anlattı: "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum.



Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı, olayın ardından ünlü isimler istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından Döngel'e sosyal medyada destek mesajları yağdı. Davanın detaylarına Sabah ulaştı. İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde baba A.D. yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.



BABA TUTUKLANDI



Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı. Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti. Tutuklanan A.D. hakkında "zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.



ANNESİNE SÖYLEMİŞ İNANMAMIŞ



Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından skandal bir ifade anne N.D.'den geldi. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen Ukrayna vatandaşı anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim" dedi. O dönem 17 yaşında olan Döngel, yaşadığı korkunç olayı sayfalar dolusu ifadesinde anlattı. Babasının şiddet de uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüm" diyerek ne kadar yara aldığını anlatmaya çalıştı.



ANNEDEN KORKUNÇ SÖZLER



Kendisinde derin izler bırakan, maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" diye konuştu. Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, "Evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istismarı sadece anneme değil arkadaşlarıma da anlattım. İlk cinsel tacizime de Lise 1'de maruz kaldım" dedi.



"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KALKTIM"



"Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum" diyerek yaşadığı büyük korkuyu ifade etmeye çalışan Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum" dedi.



"KIZIM OLURSA BABASIYLA NASIL BIRAKIRIM"



Annesinin sözleri yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yürekleri sızlatan sözlerle yaşadıklarını ifade ettmeye çalıştı: "Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çok bunaldım. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?"



15 YIL HAPİS KARARI



Davada bir de tanıklar dinlendi. A.D.'nin akrabaları "yalan" söylüyor diye mağdur kızı suçlasa da dosyaya Döngel'in majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair, yaşadığı dehşeti gözler önüne seren rapor da geldi. Raporda bu durumun cinsel istismar eylemleri ile oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından ardından mahkeme, sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi. Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrarlı ve samimi anlattığını kaydederek A.D.'nin 15 yıl hapsine hükmetti.