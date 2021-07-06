İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim’in sevgilisi kim? İbrahim Selim evli mi?

Oyuncu Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu haberin ardından “İbrahim selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında?” gibi sorular çok fazla araştırılmaya başladı. İbrahim Selim'in yeni sevgilisi Selin Şekerci ile görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı. İbrahim Selim'in hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edildi. Peki İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim evli mi? Sizler için İbrahim Selim'e dair tüm bilgileri yazdık.
İBRAHİM SELİM KİMDİR?
İbrahim Selim 1979'da Ankara'da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu olan İbrahim Selim aslen Artvin'lidir. İbrahim Selim 3 sene Biyoloji okuduktan sonra bölümü bıraktı. Hacettepe
Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren İbrahim Selim, Ankara'da yaşarken günlük TRT dizilerinde rol aldı. Daha sonra İstanbul'a gelerek DOT Tiyatro'ya girdi. Birçok dizide ve reklamda rol aldı. Afife Tiyatro Ödülleri'nin ‘En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Daha sonra ise Derviş Zaim'in Riya, Fatih, Kusursuzlar filmlerinde ve Şubat dizisinde rol aldı. Ekranlara ise ilk olarak 2005 senesinde “Ne Seninle Ne Sensiz” isimli dizide Mustafa karakterine hayat vererek gelen Selim dizide sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda ise Youtube'da içerik üreten İbrahim Selim, “Stolk” isimli programı sunuyor.
İBRAHİM SELİM EVLİ Mİ?
İbrahim Selim'in Selin Şekerci
ile aşk yaşamasının ardından kullanıcılar “İbrahim Selim evli i?” sorusunun yanıtını merak etti. Özgür Ansiklopedi Vikipedi'ye göre Selim'in Şebnem Gürçay ile evli olarak gözükmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Edinilen bilgilere göre ise ikilinin evli olmadığı ancak uzun yıllar birliktelik yaşadığı öğrenildi.
İBRAHİM SELİM'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?
Youtube'da yaptığı programla gündeme gelen İbrahim Selim'in Selin Şekerci
ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı bile. İbrahim Selin ve Selin Şekerci'nin birlikte tatile gittiği öğrenildi.