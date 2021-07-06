Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim’in sevgilisi kim? İbrahim Selim evli mi?

İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim’in sevgilisi kim? İbrahim Selim evli mi?

“İbrahim Selim kaç yaşında?” sorusu oyuncu Selin Şekerci ile çıkan aşk haberlerinin ardından merak konusu oldu. İbrahim Selim’in yeni sevgilisi en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Peki İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında? İşte yanıtı…

Magazin / 6 Temmuz 2021 Salı 11:03
İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim’in sevgilisi kim? İbrahim Selim evli mi?

Oyuncu Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu haberin ardından “İbrahim selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında?” gibi sorular çok fazla araştırılmaya başladı. İbrahim Selim'in yeni sevgilisi Selin Şekerci ile görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı. İbrahim Selim'in hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edildi. Peki İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim evli mi? Sizler için İbrahim Selim'e dair tüm bilgileri yazdık.



İBRAHİM SELİM KİMDİR?


İbrahim Selim 1979'da Ankara'da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu olan İbrahim Selim aslen Artvin'lidir. İbrahim Selim 3 sene Biyoloji okuduktan sonra bölümü bıraktı. Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren İbrahim Selim, Ankara'da yaşarken günlük TRT dizilerinde rol aldı. Daha sonra İstanbul'a gelerek DOT Tiyatro'ya girdi. Birçok dizide ve reklamda rol aldı. Afife Tiyatro Ödülleri'nin ‘En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Daha sonra ise Derviş Zaim'in Riya, Fatih, Kusursuzlar filmlerinde ve Şubat dizisinde rol aldı. Ekranlara ise ilk olarak 2005 senesinde “Ne Seninle Ne Sensiz” isimli dizide Mustafa karakterine hayat vererek gelen Selim dizide sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda ise Youtube'da içerik üreten İbrahim Selim, “Stolk” isimli programı sunuyor.



İBRAHİM SELİM EVLİ Mİ?


İbrahim Selim'in Selin Şekerci ile aşk yaşamasının ardından kullanıcılar “İbrahim Selim evli i?” sorusunun yanıtını merak etti. Özgür Ansiklopedi Vikipedi'ye göre Selim'in Şebnem Gürçay ile evli olarak gözükmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Edinilen bilgilere göre ise ikilinin evli olmadığı ancak uzun yıllar birliktelik yaşadığı öğrenildi.



İBRAHİM SELİM'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?


Youtube'da yaptığı programla gündeme gelen İbrahim Selim'in Selin Şekerci ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı bile. İbrahim Selin ve Selin Şekerci'nin birlikte tatile gittiği öğrenildi.

İbrahim Selim Kimdir?Selin ŞekerciHacettepeİbrahim Selim Evli MiIbrahim Selim Kaç Yaşında


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
a