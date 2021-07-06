Cedi ve Ebru çifti evleniyor mu?

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Hercai final bölümünün ardından tatile çıkan Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Alaçatı'da objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, sadece bir iki günlüğüne geldiğini söyledi.



Güzel oyuncu, 'Yeni proje için çekimlere başladık eğitim aşamasındayız. At binmek kılıç kullanma ok atma gibi eğitimler alıyoruz. Çok yoğun ve zorlu ama keyif alarak yapıyoruz. Hocalarımız da çok iyi.' ifadelerini kullandı.



'HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR'

'BİRLİKTE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ'



'BANA HENÜZ TEKLİF GELMEDİ'