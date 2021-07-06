Cedi ve Ebru çifti evleniyor mu?

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Ebru Şahin önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şahin, aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik iddialarına da yanıt verdi.
Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Hercai final bölümünün ardından tatile çıkan Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Alaçatı'da objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, sadece bir iki günlüğüne geldiğini söyledi.
Güzel oyuncu, 'Yeni proje için çekimlere başladık eğitim aşamasındayız. At binmek kılıç kullanma ok atma gibi eğitimler alıyoruz. Çok yoğun ve zorlu ama keyif alarak yapıyoruz. Hocalarımız da çok iyi.' ifadelerini kullandı.