Cedi ve Ebru çifti evleniyor mu?

Ebru Şahin'den merakla beklenen açıklama geldi! Hercai final bölümünün ardından tatile çıkan Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Alaçatı'da objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, sadece bir iki günlüğüne geldiğini söyledi.



Güzel oyuncu, 'Yeni proje için çekimlere başladık eğitim aşamasındayız. At binmek kılıç kullanma ok atma gibi eğitimler alıyoruz. Çok yoğun ve zorlu ama keyif alarak yapıyoruz. Hocalarımız da çok iyi.' ifadelerini kullandı.



Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ı soran muhabirlere Şahin, 'Şu an Kanada 'da, milli takımın ile beraber. Her şey çok güzel gidiyor.' cevabını verdi.Yaz sonu evlenecekleri iddiasının sorulması üzerine oyuncu, 'Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince.' diyerek güldü.Öte yandan uzun süredir aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin ikilisi, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmişti. Birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Ebru Şahin 'Güzel bir tatil yaptık. Şimdi yeni bir projem var, Cedi'de olimpiyatlara hazırlanıyor.' demişti.Ailelerin tanıştığı yönünde çıkan haberler için Ebru Şahin, 'Ailelerimiz yeni tanışmıyor aslında, uzun zamandır görüşüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.Muhabirlerin yönelttiği 'Evlilik yakın mı?' sorusunu cevaplayan Şahin, 'Bana henüz teklif gelmedi ama şu an öyle bir düşüncemiz yok.' diyerek sevgilisi Cedi Osman'a göndermede bulunmuştu.