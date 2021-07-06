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Boşanma sonrası ilk açıklama!

Boşanma sonrası ilk açıklama!

Ünlü oyuncu Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! 3 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Merve Dizdar, verdiği ani kararla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu bu karar sonrası ilk röportajını da geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdi. Dergiye dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dizdar, "Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum..." ifadelerini kullandı.

Magazin / 6 Temmuz 2021 Salı 20:03
Boşanma sonrası ilk açıklama!

Geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve boşandığını açıklayan ünlü oyuncu Merve Dizdar, boşanmanın ardından ilk röportajını da verdi.

TATİLDE MORAL DEPOLADI

Yakın arkadaşı Ezgi Mola ve arkadaşlarıyla çıktıkları tatilde moral depolayan Merve Dizdar, dergiye verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.


"KEŞİF DÖNEMİNDEYİM! MUTLUYUM!"

Üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşanan Merve Dizdar, "Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum."…

"HAYATIMI İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu, "Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım. Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten."

Ezgi Mola


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