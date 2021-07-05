Ünlü çift yeniden bir arada!

Bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medyada boy boy fotoğraflarını paylaşan aşıklara kısa sürede nazar değdi. Yaşadıkları aşk ile herkesi büyüleyen çift, evlilik yolunda hazırlık yaparken, ayrılık haberleri ile bomba etkisi yarattı. Bir süredir ayrı oldukları düşünülen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesi ters köşe yaptı.



UNUTMAK İÇİN TATİLE ÇIKTI



Oyuncu çift, ayrılık kararı öncesi evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Ortaya atılan ayrılık iddiaların sebebi ise Alkan'ın evlilik istememesi gösterilmişti. Yaşanan ayrılığın ardından güzel oyuncu, dizideki kız arkadaşları ile uzun süre tatil yaprak kafa dağıttı.



BİR ARADA GÖRÜNTÜLENDİLER



Sık sık kareler paylaşan Cavadzade'nin Alkan'ı çabuk unuttuğunu düşünürken dün Twitter'da ortaya çıkan o görüntüler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının fenomen yapımlarından olan ' Kalp Yarası' adlı dizide rol alan Alkan'ı, Hatay'a ziyarete giden Cavadzade dikkat çekti. Çiftin yan yana görüntüleri barıştıklarına yorulurken, aylar sonra birlikte görüntülenen oyuncu çiftin hayranları çok sevindi.