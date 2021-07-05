Seray Sever ve eşinden romantik pozlar!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan Doya Doya Moda programının sunucusu Seray Sever eşi Eray Sünbül ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.



Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Seray Sever'in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi görürken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



Seray Sever yoğun iş temposunda kocasından ayrı kaldığı için hafta sonları soluğu Bodrum'da alıyor. Her hafta sonu eşinin yanına giden Sever pozlarıyla dikkat çekiyor.



İşte Seray Sever ve eşi Eray Sünbül'ün pozları...





