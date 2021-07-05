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Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkından ilk fotoğraf!

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkından ilk fotoğraf!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkından ilk kareler geldi. Tatile çıkmadan önce ilk kez bir alışveriş merkezinde yan yana görüntülendi.

Magazin / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:02
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkından ilk fotoğraf!

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Yazın gelmesiyle soluğu Marmaris'te alan çift Barba Saranda isimli mekanda kameralara yakalandı. Bomba ilişkinin ardından ikilinin hayatları ve nasıl tanıştıkları merak konusu oldu.

İbrahim Selim gazetecilerin görüntü aldığını fark edince panik yaparken Selin Şekerci gülümseyip el salladı.


Güzel oyuncu Şekerci, havlu isteyerek sudan çıkarken İbrahim Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

Selim'i 'Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım' sözleri ile ikna etmeye çalışan Şekerci, 'Gitmezlerse sudan çıkmam' diyen sevgilisine çok güldü. Şekerci, 'Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan' diyerek muhabirlerden ricada bulundu.


Selin Şekerci ve İbrahim Selim ilk kez tatil öncesi Zorlu'da alışveriş yaparken Mehmet Üstündağ tarafından görüntülendi.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır.

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